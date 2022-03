Teilnehmerrekord beim Eis-Schwimmen in Obertraun

66 frostsichere Starter aus fünf Nationen nahmen Samstag und Sonntag beim 4. Ice-Swimming am Hallstättersee teil. Über diesen Teilnehmerrekord freute sich Organisator Bernhard Höll nicht weniger als über das Postkartenwetter.

Die kleine aber wachsende Szene der Eisschwimmer hat eine harte Zeit hinter sich. Wegen der Pandemie konnten in den letzten beiden Jahren nur sieben Wettkämpfe durchgeführt werden, darunter zwei in Österreich.

Mit am Start dabei war auch Josef Köberl, der aus Grundlsee stammende Präsident der Österreichischen Eisschwimmer und mehrfacher Weltrekordhalter. Der Extremsportler verbrachte im Vorjahr 38 Minuten und 32 Sekunden in einer Gletscherspalte am Hintertuxer Gletscher und schwamm bei einer Wassertemperatur von minus 0,23 Grad 1511 Meter weit. So gesehen war das Wasser des Hallstättersees am Wochenende mit 4,5 Grad direkt angenehm.

Im Salzkammergut findet das Eisschwimmen immer mehr Anhänger. „Für mich ist das ein Hobby geworden“, sagt beispielsweise Alexandra Mieila aus Obertraun. „Das taugt mir, ich fühle mich körperlich pudelwohl dabei.“