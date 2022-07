Teenager attackierten Mann im Bahnhof mit Baseballschläger

Die beiden hatten in der Nacht auf den 20. April einen Mann am Bahnhofsgelände in Aurachkirchen mit dem Umbringen bedroht. Der 64-Jährige wollte im Warteraum am Boden nächtigen, gegen 3.19 Uhr gingen die Jugendlichen aus dem Bezirk Gmunden auf ihn los. Sie bedrohten den Mann mit einem Gewehr und schlugen mehrmals mit einem Baseballschläger auf ihn ein. Drei Monate später, am vergangenen Montag, klickten schließlich die Handschellen. Ein Beschuldigter (18) wurde festgenommen und in die Justizanstalt Wels gebracht. Er und sein 17-jähriger Komplize zeigten sich geständig, berichtet die Polizei am Donnerstag.