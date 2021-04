Technikmuseum schließt für immer

Jetzt schließt das Museum am Vöcklabrucker Stadtplatz seine Pforten. Für Peter Schobesberger, Bürgermeisterkandidat der SPÖ und selbst Techniker, ein Grund, Kraml für seinen Idealismus in den vergangenen Jahren zu danken. "Er hat viel Herzblut in den Aufbau und den Betrieb des Museums gesteckt", so Schobesberger. "Dafür verdient er unseren Dank."