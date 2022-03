Tausende Freiwillige sammeln wieder Müll

Seit mehr als 20 Jahren werden in den Gemeinden die Flurreinigungsaktionen durchgeführt. Der Bezirksabfallverband (BAV) Vöcklabruck unterstützt diese Aktionen im Sinne einer sauberen Umwelt bereits von Beginn an mit der Bereitstellung der benötigten Handschuhe und Sammelsäcke und übernimmt die Entsorgung der dabei eingesammelten Abfälle. Alleine in den letzten 6 Jahren wurden über 38.000 Handschuhe vom BAV angekauft und mit den zur Verfügung gestellten Säcken konnte die Umwelt im Bezirk von rund 80 Tonnen achtlos weggeworfenem Müll bereit werden.

Wie wichtig die jährlichen Flurreinigungsaktionen sind, verdeutlicht das Beispiel einer PET-Flasche, die neben Zigarettenstummeln zu den am häufigsten achtlos weggeworfenen Abfällen gehört. Wenn niemand diese PET-Flasche aufhebt und entsorgt, bleibt diese über mehrere 100 Jahre in der Natur liegen. In dieser Zeit kann sie von Wind und Wasser davongetragen werden, in kleinere Teile zerbrechen und schließlich als Mikroplastik in den Böden verbleiben oder von Tieren mit Futter verwechselt werden, was zu deren Tod führen kann. Nicht vorzustellen, wie unsere Natur in 500 Jahren aussehen würde, wenn es allen egal wäre. Umso mehr freut es uns, dass so viele Freiwillige im Bezirk mit gutem Beispiel vorangehen und zur Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung beitragen, so Karl-Heinz Zeitlinger, Geschäftsstellenleiter des BAV Vöcklabruck. Alleine im letzten Jahr sammelten bei den Hui statt Pfui Flurreinigungen mehr als 5000 Personen rund 2300 Säcke gefüllt mit Müll von den Wegen, Wiesen und Flüssen im Bezirk, führt er weiter aus.

Mit jeder achtlos weggeworfenen PET-Flasche gehen zudem wichtige Rohstoffe verloren, die bei richtiger Entsorgung recycelt und in anderen Produkten wiederverwendet werden könnten. Mit der Einführung des Flaschenpfands für Getränkeverpackungen ab 2025 erhoffen wir uns vor allem auch beim Thema Littering deutliche Verbesserungen, da der Bevölkerung der Wert der Verpackungen verdeutlicht wird, erklärt Manuela Gschwandtner, Vorsitzende des BAV Vöcklabruck.