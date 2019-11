"Tajik Naims Abschiebung ist völlig unverständlich"

Wie die OÖN am Montag berichteten, soll der in Bad Goisern lebende und arbeitende Kochlehrling Tajik Naim (21) abgeschoben werden. Er war gemeinsam mit seiner Familie aus Afghanistan geflüchtet. Seine Angehörigen dürfen in Österreich bleiben, er selbst aber nicht, weil er im Säuglingsalter adoptiert wurde – und deshalb nicht blutsverwandt ist, argumentiert die Behörde.

In Bad Goisern löst diese Entscheidung Empörung aus. "Der Abschiebebescheid für Tajik Naim ist völlig unbegreiflich", sagt der designierte Bürgermeister und Integrationsbeauftragte Leopold Schilcher (SPÖ). "Ich hoffe, dass für Naim in einer Revision der Bescheid aufgehoben wird. Vor allem sollten jetzt keine Schritte gesetzt werden, die vor einem Letztentscheid vollendete Tatsachen schaffen und ein Leben zerstören."

Der Stiefvater des jungen Mannes, der im dritten Lehrjahr einer Kochausbildung ist, wurde in Afghanistan von den Taliban ermordet.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at