Tag des Ehrenamtes: Ärger über "Klimapopulismus"

Am Freitag fand der Tag des Ehrenamtes des Landes OÖ statt. Die Stadt Gmunden sei mit rund 130 Vereinen sehr gut aufgestellt, sagt Sport- und Vereinsausschussobmann Max Attwenger (VP) und zeigt sich begeistert, was in der Traunseestadt geleistet wird: "Vom Roten Kreuz, der Feuerwehr und den Musikkapellen bis hin zu den Serviceclubs ? das Ehrenamt in Gmunden ist stark ausgeprägt und eine wichtige gesellschaftliche Säule in unserer Stadt."

Weniger angetan ist Attwenger von der Kritik der Grünen, speziell am Sommerbetrieb der Eishalle (die OÖN berichteten): "Die Vereine wie etwa der 1870 gegründete Eislaufverein, in dem über 150 talentierte Mädchen professionell Sport betreiben, oder die 200 Mitglieder umfassenden Gmundner Sharks mit ihrer Damen-Eishockeymannschaft, den Sharkiras, darf man nicht einfach im Stich lassen. Das gehört sich nicht." Mit den Stimmen von ÖVP, FPÖ, SPÖ und Neos sei im Stadtrat für durchgängiges Sommereis gestimmt worden. "Klimapopulismus auf dem Rücken der Ehrenamtlichen zu betreiben, kommt für mich nicht infrage", sagt Attwenger. Dass Gmunden eine Sportstadt sei, hätten nicht zuletzt die Swans gezeigt. Die "traditionelle" Meisterprämie für den Basketball-Triple-Sieger werde auf Empfehlung des Sportausschusses am Montag im Gmundner Gemeinderat beschlossen.

Attwenger: "Sportliche Infrastruktur ist nicht billig, aber eine Investition in die Zukunft, nämlich in die Gesundheit unserer Kinder. Sport gegen Umweltschutz auszuspielen, ist daher nicht der Weisheit letzter Schluss."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper