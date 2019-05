Tag der offenen Tür zum 40-jährigen Jubiläumsfest in der Ebenseer Saline

Am Samstag wurde in der Saline im Ebenseer Ortsteil Steinkogl ein Tag der offenen Tür gefeiert. Anlass war das 40-jährige Bestehen des Unternehmens. Wobei bereits seit 1607 in Ebensee Salz gesotten wird. Doch seit genau vier Jahrzehnten befindet sich die Saline Ebensee an ihrem jetzigen Standort in Steinkogl.

Salinen-Austria-Miteigentümer Hannes Androsch in seiner Festansprache: "Gemessen an der 7000-jährigen Geschichte des Salzabbaues sind 40 Jahre nur ein Wimpernschlag. Gemessen an unserer Lebenserwartung sind 40 Jahre ein halbes Menschenleben. Also absolut ein Grund zum Feiern."

Vor besagten 40 Jahren – als die Saline im Ortszentrum Ebensees aus allen Nähten platzte – um seinerzeit 600 Millionen Schilling erbaut, war die Saline Ebensee in Steinkogl die modernste ihrer Art in ganz Mitteleuropa. 450.000 Kubikmeter Jahresproduktion bedeuteten damals einen Rekordwert, der auf heutige 1,2 Millionen Kubikmeter gesteigert wurde. Aus dem einstigen Monopolbetrieb ist ein international tätiges, entsprechend erfolgreiches Unternehmen geworden.

Das vorgestrige Ereignis würdigte eine Erfolgsgeschichte, die die Österreichische Salinen AG mit einem Festakt feierte. Einziger Wermutstropfen: Der angekündigte Bundespräsident Alexander Van der Bellen musste aufgrund der aktuellen innenpolitischen Vorfälle kurzfristig absagen. Am Samstagnachmittag machte die Ebenseer Bevölkerung von der Einladung zu einem Tag der offenen Tür dennoch reichlich Gebrauch. Das attraktive Rahmenprogramm ließ keine Wünsche offen: Angeboten wurden Betriebsführungen, Salzwerkstatt, Hüpfburg, Produktpräsentationen, Berufsinfo, Bergwerks-Zeitreise und unzähliges mehr.

