Als die Züge der ÖBB noch klingende Namen trugen, hieß er "Erzherzog Johann". Er war die einzige ÖBB-Fernverkehrsverbindung des Salzkammerguts: An Sonntagvormittagen brachte er Touristen von Wien direkt ins Salzkammergut. Abends fuhren hiesige Studenten mit dem Fernzug in die Gegenrichtung, ohne in Attnang-Puchheim umsteigen zu müssen.