Szenen aus Bad Ischl beim diesjährigen Neujahrskonzert

Wenn am 1. Jänner das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker in mehr als 90 Länder der Welt übertragen wird, rückt Bad Ischl groß ins Bild. Der ORF nutzt die Bannerstadt der Kulturhauptstadt Europas als Drehort für den Pausenfilm und die Balletteinlagen.

Gedreht wurde unter anderem in der Kaiservilla sowie im Marmorschlössl, das der Kaiser einst für Kaiserin Elisabeth bauen ließ. Der ORF kündigt „eine Montage aus den schönsten Bildern von Bad Ischl und Umgebung“ an. Das Orchester selbst wird den "Ischler Walzer" von Johann Strauß Sohn spielen . Auch für den Pausenfilm zum Thema „200 Jahre Anton Bruckner“ wurde in Bad Ischl gedreht, wo sich der Komponist mehrmals aufhielt. Zu sehen sind dabei auch Tanzpaare des Trachtenvereins D’Ischler.

„Bad Ischl wird am 1. Jänner vor einem Millionenpublikum eine bedeutende Rolle spielen und auf vielfältige Weise präsent sein“, freut sich Bad Ischls Bürgermeisterin Ines Schiller (SPÖ).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper