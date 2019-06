Syrer attackierte in Asylunterkunft zwei Mädchen

Der 29-Jähriger attackierte am Dienstag gegen 13 Uhr auf dem Gelände seiner Unterkunft im Bezirk Vöcklabruck grundlos das neunjährige afghanische Mädchen. Die Neunjährige konnte sich zunächst losreißen und weglaufen. Der Mann lief dem Mädchen jedoch hinterher, erfasste es erneut, riss es zu Boden, trat und schlug mehrmals auf das Mädchen ein, bevor er von der Neunjährigen abließ.

Die verständigten Polizeibeamten nahmen den 29-Jährigen fest. Bei den Erhebungen kam heraus, dass auch ein dreijähriges georgisches Mädchen von dem 29-Jährigen attackiert und am Kopf geschlagen worden ist.

Die beiden Mädchen wurden mit der Rettung in das LKH Vöcklabruck zur Behandlung gebracht. Der 29-Jährige, der bereits mehrmals strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, wurde in die Justizanstalt Wels gebracht.