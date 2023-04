Heute um 19 Uhr wird im Raiffeisen Sportpark Gmunden das dritte Spiel der Best-of-five-Viertelfinalserie der Basketballmeisterschaft zwischen Gastgeber OCS Swans und den Kapfenberg Bulls angepfiffen. In der Serie steht es 1:1, nachdem die Schwäne am Dienstag in Kapfenberg eine ärgerliche 80:83-Niederlage einstecken mussten. Die erste Partie vergangenen Sonntag hatten ja die Gmundner 93:65 für sich entschieden.

„Es ist ein verlorenes Spiel“, sagt Swans-Finanzchef und -Pressesprecher Harald Stelzer. „Man muss schon sagen, dass wir bisher eine herausragende Saison gespielt haben, und eine solche Partie macht nicht die Saison kaputt. Aber wir müssen nun ein gewaltiges Schäuferl drauflegen. Wir hoffen, dass wir heute ein anderes Gesicht zeigen können.“ An die Fans appelliert Stelzer: „Bitte in Weiß kommen! Es ist Playoff-Zeit.“

