Swans vor Kapfenberg-Match in Nöten

GMUNDEN. Die Gmundner Schwäne unterlagen vorgestern Abend beim SKN St. Pölten mit 71:78 und kassierten damit im dritten Saisonspiel der Basketball-Superliga (BSL) die bereits zweite Niederlage. Swans-Finanzchef Harald Stelzer ortet keine guten Aussichten für das heute Abend steigende Heimmatch gegen die Kapfenberg Bulls (20 Uhr, Volksbank-Arena).

"Meister gegen Vizemeister, aber den Corona-bedingten Absagen geschuldet grundeln beide momentan im hinteren Tabellenfeld herum", sagt Stelzer. Gmunden auf Platz acht, Kapfenberg ist als Zehnter sogar Schlusslicht.

International zeigten sich die Steirer am Mittwoch hingegen bärenstark: Im FIBA Europe Cup führten sie auswärts gegen den deutschen Topklub Bayreuth bis eine Minute vor Schluss sogar und mussten sich nach tollem Kampf am Ende 79:83 geschlagen geben. Stelzer sieht die Bullen daher für die heutige BSL-Partie eindeutig in der Favoritenrolle: "Sie sind sehr formstark, haben aber halt derzeit auch keine zählbaren Ergebnisse. Wenn man sich hingegen unsere Bundesliga-Resultate gegen dieselben Gegner ansieht, haben die Kapfenberger jeweils um rund 20 Punkte mehr erzielt als wir."

Durch die Corona-Fälle im Swans-Kader sei der Trainingsbetrieb aktuell sehr eingeschränkt, berichtet Stelzer: "Wir können schon seit einer Woche nicht mehr Fünf gegen Fünf trainieren, weil wir keine acht Leute zusammenbringen. Und wenn man nicht gescheit trainieren kann, kann man auch nicht gescheit spielen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir das Beste draus machen."

Für kommende Woche sollte allerdings eine Erleichterung der Situation eintreten, zumal Daniel Köppel, der gerade in Gratkorn (Steiermark) seine Bundesheer-Grundausbildung beendet, wieder zurück in Oberösterreich sein wird – genauer gesagt bei den Heeres-Leistungssportlern auf der Linzer Gugl.