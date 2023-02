Swans empfangen eine Mannschaft, die bisher noch nie am Traunsee spielte

Die Coldamaris Nord Dragonz aus der burgenländischen Hauptstadt Eisenstadt sind am morgigen Faschingsamstag Gegner der OCS Swans Gmunden im Raiffeisen Sportpark. Beginn der Partie ist um 19 Uhr. Damit kommt für die letzte Begegnung des Grunddurchgangs in der Basketball-Superliga eine Mannschaft an den Traunsee, die bis dato noch nie hier aufgetreten ist.