Swans empfangen bisherige Liga-Überraschung

Mit einer 71:84-Niederlage im FIBA Europe Cup gegen Royal Hali Gaziantep traten die OCS Swans Gmunden gestern die Heimreise aus der Türkei an. Dem Team gelang in der zweiten Hälfte wie schon in den beiden Partien davor wieder eine bemerkenswerte Aufholjagd, sie waren bis auf fünf Punkte an den ungeschlagenen Tabellenführer herangekommen. Die Niederlage gilt es schnell abzuhaken: Am Sonntag (17.30 Uhr) kommt im Duell der noch ungeschlagenen Teams in der heimischen Superliga der Tabellen-Zweite UBSC Graz an den Traunsee.

"Sie sind auf jeden Fall die bisherige Überraschung der Saison, auch wenn es die Auslosung ganz gut mit ihnen meinte zum Beginn. Aber im Steirer Derby gegen Kapfenberg muss man erst einmal gewinnen", sagt Finanzvorstand Harald Stelzer. Die größte Konstante im jedes Jahr wechselhaften Grazer Team ist Trainer Ervin Dragsic, der bereits das vierte Spieljahr bei den Steirern ist. Unter ihm hat sich die Mannschaft vom Dauer-Abstiegskandidaten zu einer ernsthaften Liga-Kraft entwickelt. Davon zeugen zwei erreichte Play-offs in Folge und das Erreichen des Halbfinales in der vergangenen Saison. Auch heuer bewies man bei der Kaderplanung ein gutes Händchen. Mit dem quirligen US-Legionär Zachary Cooks spielt einer der Guards derzeit in blendender Form, mit Bobby Hawkinson kam ein starker Inside-Spieler, auch Stamm- und Nationalteamspieler Lukas Simoner bringt Woche für Woche gute Leistungen. "Sie sind vor allem unter dem Korb am Rebound sehr stark", weiß Stelzer.

Weiße Weste soll bleiben

Für die Swans ist das Behalten der weißen Weste aber von großer Bedeutung, denn im November stehen fast nur Auswärtspartien auf dem Programm. "Und da ist es natürlich ungleich schwerer, zu bestehen. Vor allem, wo wir nach diesen kräfteraubenden Partien im Europe Cup sicherlich auch einmal die Anstrengungen merken werden", glaubt Stelzer.