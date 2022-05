SVV-Talente räumten ab

Mit etlichen Medaillen traten die jungen Talente des Schwimmvereins Vöcklabruck die Heimreise von den OÖ. Meisterschaften über die langen Strecken auf der Linzer Gugl an. In der Allgemeinen Klasse schwamm die erst 15-jährige Zoe Schneider über 1500 Meter Freistil zu Bronze. Alexandra Mayer erkämpfte nach ihrem dritten Platz über 800 Meter Freistil die Goldmedaille über 400 Meter Lagen in der Juniorenklasse. Jeweils eine Silbermedaille eroberten Sophie Burgstaller und Maria Maak (Jahrgang 2010). Bronzemedaillen gingen an Samuel Schneider (Junioren, 1500 Meter Freistil) sowie an Azra Dautovic (Altersklasse 13-14, 400 Meter Lagen).