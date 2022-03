SVV-Nachwuchs mischte im österreichweiten Spitzenfeld mit

Mit einer zwölfköpfigen Nachwuchsmannschaft war der Schwimmverein Vöcklabruck bei den Österreichischen Hallenmeisterschaften der Nachwuchsklassen in Rif/Hallein vertreten. Insgesamt waren rund 350 Teilnehmer zwischen elf und 16 Jahren von 48 Vereinen aus ganz Österreich über die diversen Strecken von 100 bis 1500 Meter am Start. Die Vöcklabrucker Talente errangen bei diesen Wettkämpfen nicht nur drei Medaillen, sondern schwammen auch zu einem neuen Vereinsrekord und unzähligen Spitzenplatzierungen.

Herbert Motz zeigte in der AK 12 mit herausragenden Leistungen auf: Nach zwei Bronzemedaillen über 100 Meter Brust und 200 Meter Freistil schrammte er über 100 Meter Freistil mit Platz vier nur knapp am Podest vorbei. Zum Abschluss erkämpfte der Zwölfjährige noch den Nachwuchs-Vizestaatsmeistertitel über 200 Meter Brust.

Aufsehen erregte auch die Vöcklabrucker 4x50-Meter-Freistilstaffel der Mädchen in der Besetzung Marie Sophie Marschall, Pia Part, Zoe Schneider und Sara Maric. Spitzenleistungen aller vier bedeuteten am Ende den starken fünften Rang. Dabei unterboten sie mit der Zeit von 1:55,74 Minuten den bestehenden SVV-Vereinsrekord der Allgemeinen Klasse deutlich (1:56,90 aus dem Jahr 2014). In der Lagenstaffel überzeugte das Quartett mit Platz sieben.

Hervorragende Platzierungen unter den Top Fünf ihrer jeweiligen Altersklassen erreichten Marie Marschall (AK14) und Silas Schneider (AK13). Den Sprung unter die Top Zehn schafften weiters die jungen SVV-Talente Maria Maak, Sara Maric, Maximilian Marschall, Pia Part und Sun Jana.