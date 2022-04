SVV mit einer unglaublichen Ausbeute

So oft wie kein anderer Schwimmverein war der SV Vöcklabruck bei der Werner Endtmayr Sharks Trophy in Traun auf dem Podest vertreten: Sagenhafte 53 Medaillen – davon 22 goldene, 17 silberne und 14 bronzene – wurden von den Nachwuchstalenten ergattert. Insgesamt waren bei dem Meeting knapp 330 Schwimmer von 14 Vereinen aus Österreich und Deutschland am Start.

Alle Medaillengewinner hier aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Daher nur einige der Höhepunkte: Eine Medaillenbank stellten die Staffelbewerbe dar. Das gemischte SVV-Team bis zwölf Jahre, vertreten durch Maria Maak, Hermann Zauner, Arthur Mayer und Sophie Burgstaller, sicherte sich sowohl im Lagen- als auch Freistilbewerb über 4x50 Meter den ersten Rang. Die 4x50-Meter-Lagenstaffel entschied Pia und Paul Part, Tarik Dautovic sowie Zoe Schneider souverän für sich. In den getrennten Staffelbewerben ließen sich die Mädchen (Johanna Maak, Pia Part, Zoe Schneider und Sara Maric) und die Burschen (Samuel Schneider, Paul Part, Jakob Stetina, Tarik Dautovic) die Goldmedaille nicht nehmen.

Pia Part verwandelte alle ihre Starts in der Klasse der 14-Jährigen mit persönlichen Bestleistungen in Goldmedaillen. Mit achtmal Edelmetall (davon dreimal Gold) trat Maria Maak die Heimreise an, ihre Schwester Johanna eroberte fünf Medaillen, davon zwei goldene. Magdalena Burgstaller (Jg. 2013) durfte sich in allen vier 50-Meter-Bewerben über Gold freuen.

SVV-Überraschungssiegerin war Alina Cristea (Jg. 2011). Bei ihrem ersten offiziellen Start über 50 Meter Schmetterling schwamm sie zur Goldmedaille.