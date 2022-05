SV Zebau: Als Hochzeitsgeschenk gab es eine Aufholjagd von 0:4 auf 4:4

Die größte Aufholjagd der Klubgeschichte haben sich die Fußballer des SV Zebau Bad Ischl ausgerechnet für das Wochenende der Hochzeit ihres Präsidenten Josef Zeppetzauer aufgehoben. Dieser heiratete am Tag vor dem Spiel gegen Bad Schallerbach seine Ludmilla. Obwohl der Termin offiziell geheim gehalten wurde, ließ es sich die Mannschaft nicht nehmen, dem Präsidenten und seiner Gattin zu gratulieren, und nach der Trauung im Stadtmuseum Spalier zu stehen. Am Samstag war Zeppetzauer dann ziemlich sauer, als sein Team gegen Bad Schallerbach mit 0:4 zurücklag. Doch die Moral und der Zusammenhalt der Mannschaft wurde auch diesmal wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Aus dem 0:4 wurde ein 4:4 – und eigentlich wären mehr als genügend Chancen vorhanden gewesen, um die Partie auch noch klar zu gewinnen. Das stimmt auch den Präsidenten zufrieden. "Wir sind auf einem guten Weg, dass es am Saisonende auch eine Klassenerhaltsfeier in Bad Ischl geben wird."