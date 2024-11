SUV kam von Straße ab und stürzte in Mondsee

Der SUV war gegen halb zwei Uhr früh aus noch ungeklärter Ursache am Südostufer des Mondsees von der Kienbergwand Landesstraße (L217) abgekommen und in den See gestürzt. Die Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurden von Rot-Kreuz-Sanitätern versorgt.

Lokalisierung: Bereich Kreuzstein am Mondsee

Im Einsatz standen 25 Helfer der Feuerwehren St. Gilgen, Au-See und Vöcklabruck. Mit dem Kranfahrzeug der Feuerwehr Vöcklabruck wurde der Pkw zurück auf die Straße gehoben. Die Straße war während der Bergungsarbeiten für sämtlichen Verkehr gesperrt.

Bild: FF Au-See

