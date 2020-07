Stur will Bürgermeistersessel für die VP zurückerobern

Im Jahr 1997 verlor die Weyregger Volkspartei nach internen Querelen den Bürgermeister-Sessel. Seither wurde bzw. wird die Attersee-Gemeinde von Bürgerforum- bzw. SP-Politikern geführt. Bei einer VP-Klausur wurde nun Michael Stur zum Bürgermeisterkandidaten gekürt. Der Ziviltechniker kann sich bis zur regulären Wahl im nächsten Jahr vorbereiten.

Michael Stur (36) ist Bürgermeisterkandidat für die Wahl 2021.

Nach vielen Jahren in Wien kehrte der gebürtige Weyregger vor fünf Jahren wieder in seine alte Heimat zurück. Seither verfolgt er auch die Kommunalpolitik. "Mein Interesse daran ist gewachsen", schildert Stur im Gespräch mit den OÖN. Er ist für Politik "ohne Kastendenken". Mit welchen Themen er punkten will, verrät der Boku-Absolvent noch nicht. "Wir haben super Ideen im Hinterkopf", will er mit seinem Team noch daran feilen. "Wir haben keine fixen Lösungen parat."

Kandidat mit Hausverstand

"Michael Stur ist ein engagierter junger Mann mit Hausverstand, der für unser Weyregg Verantwortung übernehmen will. Wir werden ihn entschlossen und mit ganzer Kraft unterstützen", bekräftigt Weyreggs VP-Parteiobmann Franz Gaigg nach der internen Klausur.

"Mein Heimatort Weyregg war mir schon immer ein großes Anliegen", betont Kandidat Stur. "Nun bekomme ich die Chance, ganz vorne mitzugestalten. Ich nehme die Herausforderung an und freue mich daher auf die kommende, spannende Zeit."

Der tanz- und musikbegeisterte Stur – er spielt sehr gerne Saxophon – engagiert sich in seiner Freizeit unter anderem als Notfall- und Lehrsanitäter. Im Zivilberuf ist er Prokurist in einem Ingenieurbüro für technischen Umweltschutz, Altlastensanierung und Hydrogeologie. Michael Stur ist seit bald 17 Jahren mit seiner Frau Nadine verheiratet und wird bald Vater.

Artikel von Gerhard Hüttner