Stürmischer und milder Februar im Salzkammergut

Mit einer mittleren Temperatur von etwa vier Grad fiel der Februar 2022 etwa 3,5 Grad wärmer aus als im langjährigen Mittel. Während die Monatsniederschlagsmengen das Soll von 60 Millimetern pro Quadratmeter knapp verfehlten, gab es auf die Fläche gesehen etwa 20 Prozent mehr Sonnenstunden als üblich, berichtet der Meteorologe Christian Brandstätter, Chef von Meteo-data Seewalchen am Attersee. Beachtlich gewesen sei allerdings die Serie von zahlreichen Stürmen.

Laut Brandstätter gab es bereits zu Lichtmess am 2. Februar verbreitet Sturmböen zwischen 70 und 90 km/h. Auf den Bergen blies voller Orkan bis 140 km/h. Am 6. Februar kam dann Sturmtief "Roxana" und löste Böen zwischen 80 und 100 km/h aus. Weitere Stürme und sogar Orkane folgten, etwa die Tiefs "Ylenia" und "Zeynep", doch einige Tage mit viel Sonne ließen den Februar vielversprechend ausklingen und machten Hoffnung auf einen baldigen Frühlingsbeginn. Nach aktuellen Berechnungen der Wettermodelle stellt sich mit einem Hoch über Skandinavien jedoch eine längere Ostströmung ein, was tagsüber eher gedämpfte Temperaturen im einstelligen Bereich und nachts mäßigen, örtlich auch strengen Frost zur Folge hätte. Brandstätter: "Auf mildes Frühlingswetter müssen wir also noch etwas warten."