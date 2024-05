Student (25) stürzte bei Wanderung auf Krippenstein - schwer verletzt

Acht Studenten der Universität Wien waren gemeinsam mit sechs Begleitpersonen am Donnerstag auf die Schönbergalm nach Obertraun gekommen. Geplant war, dort eine mehrtägige Ausbildung mit dem Schwerpunkt Höhlenforschung zu absolvieren. Noch am Anreisetag fuhren die Studenten gegen Mittag mit ihrem Ausbilder auf das Dachsteinplateau, um dort das Gelände zu erkunden.

Auf rutschigem Weg ausgerutscht

Zum Abschluss wanderte die Gruppe etwa 700 Höhenmeter zu Fuß bergab zu ihrer Hütte. Es war gegen 19:45 Uhr, als ein Student (25) auf dem rutschigen Wanderweg stürzte. Er verletzte sich dabei schwer am Knie. Der Niederösterreicher wurde nach der Erstversorgung ins Tal gebracht und an die Rettung Bad Goisern übergeben. Die Sanitäter brachten den 25-Jährigen zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Bad Ischl.

