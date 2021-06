Stromversorger KWG gewann den "Energie Star"

In den Linzer Redoutensälen wurde vor wenigen Tagen der OÖ. Landesenergiepreis "Energie Star" verliehen. Gedacht ist die Auszeichnung für jene, die in den Bereichen Energiewende und Nachhaltigkeit besondere Projekte umgesetzt haben. Der in Schwanenstadt ansässige Energieversorger KWG erhielt den Preis in der Kategorie "Energiewende innovativ" für sein Programm "100 Jahre – 100 Dächer".

"Schon seit Jahren engagieren wir uns für saubere Energie, Nachhaltigkeit und E-Mobilität", sagt KWG-Geschäftsführer Peter J. Zehetner. "Mit unserem Programm ‚100 Jahre – 100 Dächer‘ haben wir einen weiteren Schritt in die richtige Richtung gemacht. Umso mehr freut es uns, dass dieses Engagement nun auch mit dem Energie Star honoriert wurde."

Vergangenen November rief KWG das nunmehr preisgekrönte Programm ins Leben, das es in dieser Form bisher in Österreich noch nie gab. Über eine breit gefächerte Kampagne suchte das Unternehmen in den Bezirken Vöcklabruck, Wels-Land und Gmunden Dachflächen für die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen. Zwei verschiedene Modelle (Dachvergütung und Direktnutzung mit Kaufoption) sowie die Möglichkeit, sich über eine Bürgerbeteiligung in das Projekt einzuklinken, machten "100 Jahre – 100 Dächer" zu einem Erfolg.

Insgesamt erreichten KWG 150 offizielle Anfragen für die Errichtung der PV-Anlagen. Von diesen stellten sich 108 Dächer nach erster Prüfung als für die Bebauung technisch geeignet heraus. Damit kann KWG rechnerisch mehr als 1000 Haushalte mit Strom versorgen. Die heiße Phase zur Errichtung der PV-Anlagen beginnt in diesen Tagen. Spätestens Anfang des kommenden Jahres soll das Programm abgeschlossen sein. Infos dazu unter www.kwg.at