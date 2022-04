Stromleitung auf den Krippenstein wird erneuert

Die Netz OÖ, ein Tochterunternehmen der Energie AG, erneuert in den kommenden Monaten die 1954 errichtete Stromleitung auf den Krippenstein. Die Freileitung versorgt nicht nur die Seilbahnen, Skilifte und Gastronomieunternehmen auf dem 2100 Meter hohen Berg, sondern auch eine Rundfunk-Sendeanlage. Die Erneuerung ist nur in der Zwischensaison möglich. An einzelnen Tagen muss die Stromversorgung auch unterbrochen werden.

Im April erfolgen überwiegend die Holzarbeiten zur Freihaltung und Sanierung der Trasse. Die Sanierungsarbeiten im Anschluss umfassen die Erneuerung der Mastfundamente, Sanierung der Maste und den Austausch der Leiterseile.

Aufgrund des schwierigen Geländes werden Teile der Arbeiten von Hubschraubern unterstützt. Angesichts der hochalpinen Umgebung wurde eine Verkabelung der Leitung geprüft, letztlich allerdings wieder verworfen. Die Netz OÖ rechnet mit Kosten von 650.000 Euro.