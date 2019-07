Strohpresse geriet auf Feld in Brand

Auf einem Feld in der Ortschaft Sicking war am späten Nachmittag eine Strohpresse in Brand geraten. Die Flammen griffen auf das trockene Stroh über.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Desselbrunn, Sicking und Windern, die gegen 17:30 Uhr alarmiert wurden, konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und so verhindern, dass sich das Feuer noch weiter ausbreitete. An der Strohpresse aber entstand erheblicher Sachschaden.

Die Feuerwehren richteten einen Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen ein, um die Wasserversorgung sicherzustellen. Mittlerweile ist der Brand gelöscht. Die Ursache war am Abend noch nicht geklärt. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund der Hitze und der anhaltenden Trockenheit kommt es dieser Tage immer wieder zu Brandeinsätzen auf Feldern. Erst am Donnerstag standen in Alberndorf in der Riedmark (Bezirk Urfahr-Umgebung) fünf Feuerwehren im Einsatz, um einen Feldbrand zu bekämpfen, der ebenfalls von einer Strohpresse ausgegangen war. Etwa zweieinhalb Hektar wurden ein Raub der Flammen – Details dazu hier.