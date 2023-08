Strobls Bürgermeister Weikinger tritt 2024 nicht mehr zur Wahl an

Seit 19 Jahren ist Josef Weikinger (ÖVP) Bürgermeister von Strobl. Bei der Wahl am 10. März 2024 wird der 59-Jährige aber nicht mehr antreten. An seiner Stelle geht der Gemeinderat und Baumeister Christof Hillebrand (56) als ÖVP-Kandidat ins Rennen. Dem Wechsel dürften Meinungsverschiedenheiten vorangegangen sein. In parteiinternen Gesprächen habe Weikinger aber auch eine gewisse Amtsmüdigkeit durchklingen lassen, heißt es: Er würde zwar noch einmal antreten – aber nur, wenn man ihn