Streiterei unter Jugendlichen eskalierte

Mit drei Autos fuhren am Samstagabend acht junge Leute im Alter von 15 bis 20 Jahren zu einem Haus in Weißenkirchen, offenbar in Streitabsicht. Die Lage eskalierte, nachdem ein 15-jähriger Welser einen 18-jährigen und einen 25-jährigen Hausbewohner mit einem Messer bedrohte, mit einem Fußtritt den Pkw des 25-Jährigen beschädigte und versuchte, die Haustüre einzutreten.

Vor Eintreffen der Polizei floh der Welser in einem Auto mit zwei Komplizen in einen Wald, konnte aber rasch gefasst werden. Bei der Durchsuchung des Pkw wurden verbotene Waffen und Gegenstände sichergestellt.

