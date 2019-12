Streit vor Diskothek  Polizei bittet um Hinweise

Ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck befand sich am 14. Dezember 2019 gegen 1:15 Uhr gemeinsam mit einigen Bekannten beim Eingangsbereich einer Diskothek in der Telefunkenstraße in Vöcklabruck. Dabei kam es mit einem bislang unbekannten Täter zu einem Streit. Dabei ging es um das ordnungsgemäße Anstellen in der Warteschlange. Der unbekannte Mann riss den 51-Jährigen und weitere Gäste zu Boden. Dabei erlitt der 51-Jährige einen doppelten Jochbeinbruch.

Die Polizei Vöcklabruck bittet unter 059133/4160 um sachdienliche Hinweise.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.