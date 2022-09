Streit unter Asylwerbern: 26-Jähriger griff Polizisten an

Die Polizei wurde am Mittwochabend zur Erstaufnahmestelle West gerufen, weil der 26-Jährige und drei weitere Asylwerber zu raufen begonnen hatten. Bei der Auseinandersetzung wurden mehrere Einrichtungsgegenstände der Betreuungseinrichtung beschädigt. Als die Polizei einschritt, wurde der Nigerianer noch aggressiver. Während seiner Festnahme ging der Mann auf einen Polizisten los und verletzte diesen. Der 26-Jährige wurde am Donnerstag in die Justizanstalt Wels gebracht.