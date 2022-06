Streit um Seegrundkäufe erreicht jetzt den Landtag

Die harsche Kritik des Rechnungshofes an der Millionenförderung der Landesregierung für Seegrundstücksankäufe der Gemeinde Unterach hat ein Nachspiel im Landtag. Severin Mayr, Klubobmann der Grünen, kündigt für die kommende Landtagssitzung eine mündliche Anfrage an Gemeindelandesrätin Michaela Langer-Weninger an. Mayr will unter anderem wissen, "was sie unternommen hat, um derartige Missstände künftig auszuschließen".

Langer-Weningers Vorgänger Max Hiegelsberger (ÖVP) hatte Unterach für den Ankauf von zwei Seegrundstücken fast drei Millionen Euro Fördergeld zugesprochen. Laut Landesrechnungshof jedoch ohne Bedarfsprüfung durch die zuständige Fachabteilung. "Landesgelder dürfen nicht willkürlich und intransparent ausgegeben werden", kritisiert Mayr.

Die ÖVP Unterach rechtfertigt Hiegelsbergers Vorgehensweise indessen. Die Attersee-Gemeinde habe damit die Möglichkeit bekommen, private Seegrundstücke der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. (ebra)