Streit um junge Frau: 33-Jähriger ging mit zerbrochener Glasflasche auf Kontrahenten los

Am 6. September 2020 kam es gegen 0:45 Uhr in einer Diskothek in Vöcklabruck zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen drei Männern aus dem Bezirk Vöcklabruck. Dabei schlug ein 25-Jähriger einem 30-Jährigen sowie seinem 33-jährigen Begleiter mit der Faust ins Gesicht. Der geschlagene 33-jährige Türke nahm daraufhin eine leere Glasflasche von der Bar, schlug den Boden ab und ging damit auf den 25-jährigen Kontrahenten los. Sein Begleiter konnte ihn noch davon abhalten.

Grund für die Schlägerei dürfte gewesen sein, dass der 33-Jährige die Freundin des 25-Jährigen angesprochen hätte. Alle drei Männer wurden bei der Schlägerei verletzt.

Detail am Rande: Während der Klärung der Situation konnten nach 1 Uhr noch etwa 100 Personen in und vor der Diskothek ausfindig gemacht werden. Diese Umstände, wegen der Sperrstundenüberschreitung und den möglichen Verstößen gegen das Covid-19 Maßnahmengesetz, wurden an die zuständig Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck weitergeleitet.