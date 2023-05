Streit um Damensauna: Ein grüner Aufguss geht noch

Der Streit um die Damensauna in Vöcklabruck geht in die nächste Runde. Seit der fixe Damensaunabereich durch einen Damen-Dienstag in den beiden Innenkammern ersetzt wurde, herrscht Unfrieden. Drei (den Grünen nahestehenden) Besucherinnen, die im Saunabereich deshalb laufend Kritik üben, erhielten von der städtischen Kultur und Freizeit GmbH (KUF) dieser Tage einen Brief, in dem sie gebeten werden, nicht „immer wieder Unruhe“ in den Saunabetrieb zu bringen.