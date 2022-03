Streifzug durch die Geschichte der Goldhaubenfrauen

Dazu hat sich Landesobfrau Martina Pühringer angesagt. Die ehemalige Bezirksobfrau Rosi Baumgardinger hat die Ausstellung "Frauen – traditionell, sozial & kreativ" initiiert, Corona-bedingt findet sie nun erst zwei Jahre später statt.

Der Bezirk Vöcklabruck hat 43 Ortsgruppen, in denen mehr als 2000 Frauen aktiv und engagiert sind. In der Ausstellung ist ein Streifzug durch die Geschichte der Goldhauben- und Kopftuchgruppen Vöcklabrucks zu sehen. Die Zeitreise beginnt im Jahr 1976, als Rosemarie Landl die ersten Goldhaubengruppen gegründet hat. Nach Rosi Baumgardinger hat nun Gerlinde Reissig das Amt der Bezirksobfrau übernommen. Den Besuchern wird ein umfangreiches Bild über die Bewahrung der Tradition und des Kulturgutes geboten. Die Liebe zum Trachtendetail wird an vielen Objekten anschaulich gemacht. Die Ausstellung ist bis 26. März täglich von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet.