Street Food im Kurpark

Davon kann man sich am Wochenende im Kurpark Bad Ischl überzeugen. Da bieten wieder Dutzende Food-Stände, Aussteller und Köche, Food-Trailer & -Trucks aus aller Herren Länder eine kulinarische Weltreise von süß bis sauer, von traditionell bis exotisch. Geöffnet ist das Food Festival am 28. August von 11 bis 22 Uhr und am 29. August von 11 bis 20 Uhr.