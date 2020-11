Straßensperre im Zentrum von Attnang-Puchheim

Am Rathausplatz und in der Straße des 21. April wird seit heute asphaltiert. Der Wochenmarkt am Freitag soll bereits wieder ungehindert stattfinden können.

Billa, Bipa, Volksbank, Trafik und Zahnarzt in der Marktstraße sind ungehindert erreichbar. Der Besuch der Zahnarztordination am Rathausplatz ist nur zu Fuß möglich. Auch das Geschäftslokal von Optik Haselsteiner kann via Kochstraße/Dr. Karl Renner-Platz erreicht werden.



Die Neugestaltung des Attnang-Puchheimer Stadtzentrums im Rahmen des mehrjährigen Projektes „Forum Attnang“ ist heuer trotz Corona stark fortgeschritten. Die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt werden in den nächsten Wochen finalisiert.



Von Anrainern, der ansässigen Wirtschaft, den Kunden und der Bevölkerung kommen positive Rückmeldungen zum neuen Erscheinungsbild, heißt es aus dem Rathaus. Die Bauarbeiten werden stets so koordiniert, dass sie das öffentliche Leben möglichst wenig beeinträchtigen. Die Zusammenarbeit mit den ansässigen Betrieben und den Anrainern funktioniere hervorragend. Die Verantwortlichen würden weiterhin durch gute Vorbereitung und mit viel Rücksichtnahme an einem attraktiven Stadtzentrum arbeiten.