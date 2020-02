Seit in Altaussee bekannt wurde, dass eine direkte Zubringerstraße vom Pötschenpass zu den Salzwelten (und damit auch zu den Loser-Bergbahnen) errichtet werden soll, ist es vorbei mit der Beschaulichkeit. Die einen lehnen eine Straßenschneise durch den Wald ab, die anderen wären froh über die Verkehrsentlastung für das Ortszentrum. Dass in der Steiermark am 22. März Gemeinderatswahlen stattfinden, gibt dem Streit zusätzliche Brisanz.