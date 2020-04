Straßenarbeiter entdeckten Känguru am Attersee

Zwei Mitarbeiter der Straßenmeisterei Seewalchen entdeckten am Freitagvormittag in Unterach am Attersee neben der B151 ein unbekanntes Tier, das sich beim näheren Hinsehen als ein Wallaby, eine Känguru-Art herausstellte. Daraufhin verständigten sie die Polizei, die nach Rücksprache mit der Gemeinde den Jagdschutzbeauftragten zur Unterstützung holte. Dieser war bereits mit der Betreuung von Kängurus vertraut. Er konnte das Beuteltier fachgerecht betäuben und nahm es bei sich auf, um es wieder aufzupäppeln.

Etwas später meldete sich der 25-jährige Besitzer des Wallaby. Der Sachverhalt wird in Zusammenarbeit mit dem Amtstierarzt weiter abgeklärt. Doch bis zur Klärung des Falls bleibe das Tier beim Jagdschutzbeauftragten, teilte die Polizei am Freitagabend mit.

