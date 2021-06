Strandbar bringt mit Sommer, Sand und Sonne Urlaubsgefühle an die Vöckla

Wien hat welche, in Linz gibt’s eine an der Donau und Vöcklabruck bekommt bald eine an der Vöckla: Die Rede ist von Strandbars, die Urlaubsfeeling in die Städte bringen sollen. Kevin Maier (30) hat für seinen "Broooklyn Beach" ein Areal im Freizeitpark gepachtet, um eine Wohlfühloase für die Vöcklabrucker zu errichten. Ab Anfang Juli wird es an der Vöckla Sommer, Sonne, Sand und Cocktails geben.