Ab sofort sind Ski- und Schneeschuhtouren sowie sämtliche weitere Freizeitaktivitäten am Loser bei Altaussee untersagt. Das Verbot wurde am Freitag von den Loser Bergbahnen ausgesprochen. Nachdem in der vergangenen Woche vermehrt Pkw mit auswärtigen Kennzeichen auf den Loser-Parkplätzen anzutreffen waren, werde eindringlich an die Vernunft potenzieller Loser-Gäste appelliert, so die Bergbahnen in einer Aussendung.

Loser-Geschäftsführer Rudolf Huber: "Zum Schutz der Bevölkerung und zum Eigenschutz sind die verordneten Maßnahmen – die Ausgangsbeschränkung – ausnahmslos einzuhalten." Zuwiderhandelnde Personen würden umgehend der Bezirkshauptmannschaft Liezen als Verwaltungsorgan gemeldet, so Huber angesichts der Vorsichtsmaßnahmen betreffend Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus.

Ebenso ruft der Loser-Geschäftsführer dazu auf, potenziell gefährliche Freizeitaktivitäten zu unterlassen, um nicht die eigene Gesundheit und damit die der Einsatzkräfte zu gefährden.

