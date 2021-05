Stonetree veröffentlichen neues Album Live-Auftritte auf VW-Bus geplant

Wer darüber klagt, das Kulturleben stehe still, der bemerkt nur nicht, was sich unter der Oberfläche tut. Die Gmundner Heavy-Rock-Band Stonetree zum Beispiel hat in den vergangenen Monaten ihr neues Album fertiggestellt. "Void Fill 2" heißt es, und nach "The Tempest" und "Void Fill" ist es bereits das dritte. Offiziell vorgestellt wird das Album am 21. Mai, aber Musikfans, die einen Vorgeschmack haben wollen, werden auf YouTube sowie auf www.stonetree.at fündig.

Christof Freund (Gesang, Gitarre, Bass) und Christoph Pfeil (Schlagzeug, Gitarre, Gesang) gründeten ihre Band 2015 und haben einen düster-wuchtigen Stil entwickelt, der sich im Fahrwasser des alternativen Stoner Rock (Josh Homme) bewegt. Ihre schweren Riffs und ihre durchdachten Nummern haben dem Gmundner Duo bereits zu Auftritten im Rockhaus Salzburg, im Kino Ebensee und Bach in Wien verholfen.

Doch auch abseits der Bühnen bieten Stonetree ihre musikalischen Dienstleistungen an. Möglich macht es ein alter VW-Bus, den die beiden jungen Männer zu einer mobilen Bühne umbauten. Gut möglich, dass es im Sommer zur einen oder anderen unerwarteten akustischen Begegnung im Salzkammergut kommt. (ebra)