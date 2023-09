STIWA steigt in Elektromobilität ein

Schon seit Jahrzehnten zählte die internationale Automobilindustrie zu den Kunden des Attnanger Technologiekonzerns, dessen Expertise in Entwicklung und Produktion weltweit gefragt ist. Jetzt steigt STIWA in die Wende hin zur Elektromobilität ein. "Im Speziellen konzentrieren wir uns auf mechanische Baugruppen für Batteriezellen, die das Herzstück jeder elektrischen Mobilitätslösung bilden", erklärt STIWA Advanced Products Geschäftsführer Josef Brandmayr. Von präziser Konstruktion bis hin zur zuverlässigen Qualitätskontrolle würden diese Baugruppen eine entscheidende Rolle für die Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Elektrofahrzeugen spielen. "Unsere jahrzehntelange Erfahrung und Expertise in der Automobilindustrie bilden die Grundlage für unsere Beteiligung an der Elektromobilitätsrevolution", so Brandmayr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper