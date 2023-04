Stiwa setzt voll auf 3D-Druck in der Produktion

Der 3D-Druck von Kunststoff- und Metallkomponenten wird als Zukunftstechnologie eingestuft, die den Material- und Energieverbrauch senkt und bislang undenkbare Geometrien der Bauteile ermöglicht. "Unser Ziel ist es, Komplettanbieter für Produktionslösungen zu werden", erklärt Josef Brandmayr, Geschäftsführer der Stiwa Advanced Products GmbH. Aktuell sind in Gampern mehrere 3D-Drucker in Verwendung, in Zukunft könnten es bis zu 40 Stück sein. Um die Expertise zu erhöhen, ist ein "Additiv-Campus" entstanden. In Kooperation mit dem Mechatronik-Cluster der HTL Vöcklabruck fand kürzlich eine hochkarätige Fachveranstaltung statt.

