STIWA bietet seinem Personal Impfungen an

Damit diese Quote weiter steigt, bietet die STIWA Group regelmäßig Impf-Angebote im Unternehmen an. Die nächste Corona-Impfung für die Belegschaft findet kommende Woche statt: am 14. und 17. Dezember an den STIWA-Standorten in Attnang-Puchheim bzw. in Gampern.

"Reiseeinschränkungen wegen Corona-Schutzmaßnahmen oder Mitarbeiter-Ausfälle aufgrund von Infektionen oder Quarantäne stellen uns wie jedes andere internationale Unternehmen vor große Herausforderungen. Umso wichtiger ist – auch im Sinne unserer Mitarbeiter – eine hohe Durchimpfungsrate", sagt STIWA-Holding-Geschäftsführer Peter Sticht.