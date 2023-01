Stipendium als Ausbildungsmotivation

Die 18-jährige Sara Akalan aus Schörfling am Attersee wechselte vor kurzem von ihrem Arbeitsplatz in einer Apotheke in die Caritas-Schule Josee in Ebensee und sieht sich mit der dortigen Ausbildung ihrem Traumberuf näher: "Ich wollte mehr mit Menschen arbeiten und habe mich deshalb für einen Sozialbetreuungsberuf entschieden." Die Vorbereitung auf ihren Traumjob im Josee macht ihr große Freude und ist seit kurzem mit einem erfreulichen Nebeneffekt verbunden: dem Pflegestipendium des Landes