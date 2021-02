Wenn am Freitag die ORF-Show "Starmania 21" steigt, ist die 18-jährige stimmgewaltige Verkäuferin Anja Fischthaler aus Vöcklabruck mit dabei. Sie wird den Song "What’s Up" von den "4 Non Blondes" singen. Die Nachwuchsmusikerin ist schon recht aufgeregt, freut sich aber auf ihren Auftritt. "Auf einer Bühne bin ich noch nie gestanden", erzählt die Vöcklabrucker Nachwuchssängerin, die vor allem den Austropop liebt. Mit 13 Jahren hat sich Anja selbst das Gitarrenspielen beigebracht, seit geraumer