Stiegler und Hille sind Ehrenbürger von Desselbrunn

Bürgermeister Michael Hochleitner (VP) überreichte mit dem Gemeindevorstand die Urkunden an seine Vorgänger.

Stiegler war 23 Jahre im Gemeinderat, Hille kam sogar auf 24 Jahre. Der Hauptschullehrer war 13 Jahre Bürgermeister von Desselbrunn, seine Nachfolgerin wirkte von 2008 bis 2021 als Ortschefin.

Die Ehrennadel in Gold erhielten Ernst Mair (30 Jahre Gemeinderat, 27 Jahre Vizebürgermeister), Josef Loitelsperger (30 Jahre), jene in Silber Walter Kreuzer (14 Jahre Gemeindevorstand) und jene in Bronze Franz Pichler (18 Jahre GR).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper