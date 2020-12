Stern & Hafferl Bau verpasst sich ein neues Logo und ein neues Bürogebäude

Vor wenigen Monaten wurde Markus Hilgarth (51) neuer Geschäftsführer des Gmundner Bauunternehmens Stern & Hafferl Bau GmbH, und wie es aussieht, bringt er frischen Wind in die traditionsreiche Firma, die mit 140 Mitarbeitern das größte Unternehmen der Stern Gruppe ist.

Ein neues Erscheinungsbild von Stern & Hafferl Bau soll die Aufbruchsstimmung wiedergeben. Der Baukonzern hat sich ein neues Corporate Design verpasst, in dessen Zentrum ein rotes Pentagramm (Fünfeck) steht. Es symbolisiert ein Dach, die fünf Ecken stehen für die Sparten, in denen das Bauunternehmen mitmischt: Hochbau, Sanierung, Holzbau, Atros (Durchpressverfahren), Stern Immobilien.

Doch vor allem nach innen hin gibt es Neuausrichtungen. Dazu gehört ein klares Bekenntnis zu einem zielgerichteten Ausbildungsprogramm für Mitarbeiter und Lehrlinge. Zudem werden alte und neue Geschäftsfelder strategisch weiterentwickelt. So wird das patentierte Durchpressverfahren Atros auf neuen internationalen Märkten vertreten sein. Was die Bausparte als Kerngeschäft betrifft, wird nächstes Jahr eine neue Typenhäuser-Linie eingeführt. Vor allem aber wird der Gmundner Baukonzern in absehbarer Zeit übersiedeln und den historischen Stammsitz von Stern & Hafferl in der Kuferzeile verlassen. Geplant ist der Bau eines neuen Bürogebäudes, in dem Stern & Hafferl Bau seine Leistungen den Kunden besser demonstrieren kann. Details werden aber erst verraten, wenn die Behörden ihr grünes Licht für die Großinvestition geben. (ebra)