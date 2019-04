Stelzhamerchor sucht mit einer offenen Chorprobe nach neuen Sangesbrüdern

UNGENACH. Ungenacher Männergesangsverein hat einen neuen Obmann und einen neuen Dirigenten.

Martin Schausberger leitet den traditionellen Männerchor, Rolf Schweikardt ist der neue Obmann des Stelzhamerchores; rechts sein Vorgänger Karl Dannbauer und der scheidende Dirigent Heimo Tiefenthaller (von links). Bild: privat

Gleich mehrere neue Weichenstellungen für die Zukunft hat der "Stelzhamerchor Ungenach-Kirchholz" vorgenommen: Einige bewährte Sänger haben aus Altersgründen aufgehört, Langzeitobmann Karl Dannbauer ist zurückgetreten und Chorleiter Heimo Tiefenthaller hat den Taktstock in jüngere Hände gelegt.

Mit einer offenen Chorprobe am Freitag, 26. April, um 20 Uhr im Gasthaus Reumair in Ainwalding geht man auch bei der Suche nach Nachwuchs neue Wege. "Männer sind herzlich willkommen, die uns bei der Probenarbeit über die Schulter schauen und sich aktiv in den einzelnen Stimmen beim Einstudieren eines Liedes beteiligen wollen", möchte der Chorleiter Martin Schausberger neue Sangesbrüder gerne willkommen heißen.

Bei der Jahreshauptversammlung hat sich der traditionelle Männerchor nicht nur in den Sängerreihen verjüngt. Karl Dannbauer, der 38 Jahre lang im Vereinsvorstand tätig war – davon 21 Jahre als Obmann – legte sein Amt zurück. Mit Chorleiter Heimo Tiefenthaller bildete der Obmann ein kongeniales Team.

Es war auch Tiefenthallers Wunsch, seine Dirigentschaft nach 17 Jahren in jüngere Hände zu legen. Mit Martin Schausberger konnte aus den eigenen Reihen ein Chorleiter gefunden werden, worüber sich alle im Chor gefreut haben. Als Stellvertreter wird Heimo Tiefenthaller weiterhin bei Bedarf zur Seite stehen.

Der bisherige Kassier Rolf Schweikhardt wurde bei der Generalversammlung einstimmig zum neuen Obmann gewählt. Im restlichen Vorstand erfolgten nur geringfügige Verschiebungen in den Ämtern. Für den Stelzhamerchor bedeuten der Dirigentenwechsel und die Verjüngung auch Weiterentwicklung und Modernisierung beim Einstudieren neuen Liedgutes, blickt man im Chor zuversichtlich in die Zukunft.

