Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Mitarbeiter der steirischen Landesregierung, die für Umweltverträglichkeitsprüfungen zuständig sind. Es geht um den Vorwurf von Amtsmissbrauch und Bestechung. Die Beschuldigten sollen seit Jahren "auf Bestellung" positive UVP-Ergebnisse ausgestellt haben. Tatsächlich gibt es in keinem anderen Bundesland eine so hohe Quote positiver UVP-Ergebnisse.