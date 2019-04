Steinschlaggefahr in Bad Ischl: Soleweg bleibt gesperrt

BAD ISCHL. Auf Hochtouren verliefen in den vergangenen Tagen im Bereich der Ischler Engleitenstraße die Sicherungsarbeiten für die Straße und den Soleleitungsweg.

Lokalaugenschein mit Vizebgm. Josef Reisenbichler, Michael Schiffer (WLV), Baustadtrat Thomas Loidl, Bgm. Hannes Heide, Kurt Reiter (Salinen Austria) Bild: Stadt

Aufgrund von Gefahr durch Steinschlag und abstürzende Baumteile hatte der Weg gesperrt werden müssen. Ab Karfreitag können jedoch voraussichtlich die Engleitenstraße und der Teilabschnitt des Soleweges vom Kaiser-Jagdstandbild bis Lauffen wieder freigegeben werden. Wegen zahlreicher abgestorbener Eschen bleibt jedoch der Soleleitungsweg zwischen dem Kaiser-Jagdstandbild und der Katrinseilbahn aus Sicherheitsgründen weiter gesperrt.

Die Stadtgemeinde Bad Ischl hat unterdessen veranlasst, dass mit finanzieller Beteiligung der Bundesforste und der Salinen Austria durch die Wildbach- und Lawinenverbauung Abräumarbeiten durchgeführt werden, um die akute Gefahr zu bannen. Dabei wurde lockeres Fels- und gefährliches Baummaterial aus den Steilhangflächen entfernt oder absturzsicher abgelagert. Die Gesamtkosten der Maßnahmen betragen rund 50.000 Euro, die von Bund, Land, der Stadtgemeinde Bad Ischl sowie den Salinen Austria AG und den ÖBf getragen werden.

Michael Schiffer von der Wildbach- und Lawinenverbauung: "Mittelfristig soll im Zuge eines aktuell in Ausarbeitung befindlichen Schutzprojektes der Wildbach- und Lawinenverbauung der Steinschlagschutz für den Ortsteil Lauffen und auch für den betroffenen Bereich der Engleitenstraße und des Soleleitungsweges sowie die Schutzfunktion der vorliegenden Objektschutzwaldflächen nachhaltig verbessert werden."

"Wegsperren beachten!"

Kurt Reiter von den Salinen Austria ergänzt: "Sicherheit hat oberste Priorität. Die Salinen Austria AG steht in regem Austausch mit Gemeindevertretern, den Bundesforsten, der Wildbach- und Lawinenverbauung und dem Tourismus, um gemeinsam an einer Lösung des Problems zu arbeiten. Wir appellieren an alle Wanderer, Wegsperren zu beachten, um kein unnötiges Risiko einzugehen."

Bad Ischls Bürgermeister Hannes Heide (SP): "Mit der vorgesehenen Öffnung kann einem Anliegen der Bevölkerung, das auch bei den Bürgermeistergesprächen immer wieder geäußert wurde, weitestgehend entsprochen werden. Die nächsten Schritte sollten aber sicherstellen, dass auch der restliche Soleleitungsweg auf Ischler Gemeindegebiet, der bei Einheimischen und Gästen sehr beliebt ist, geöffnet werden kann." (gs)

